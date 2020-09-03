В Луганской области ликвидировано 16 пожаров, погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы - ГСЧС

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров, погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

К тушению пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС.

"С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 чел и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей", - подытожили в ГСЧС.