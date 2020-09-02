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13:14 02.09.2020

Монеты номиналом 25 копеек со 2 октября перестают быть платежным средством

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Монеты номиналом 25 копеек со 2 октября перестают быть платежным средством

Монеты номиналом 25 копеек, начиная со 2 октября, перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан.

"С 1 октября ими (монетами номиналом 25 коп. – ИФ) нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Шабан добавил, что необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Теги: #нбу #монеты
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