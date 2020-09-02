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01:06 02.09.2020

ВСП вернул без рассмотрения ходатайство Венедиктовой об отстранении судьи Огурцова

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ВСП вернул без рассмотрения ходатайство Венедиктовой об отстранении судьи Огурцова

Высший совет правосудия (ВСП) вернул без рассмотрения ходатайство генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой об отстранении от правосудия судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Алексея Огурцова.

"ВСП вернул без рассмотрения ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Алексея Огурцова от правосудия в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении. В частности, в связи с нарушением статей 135, 276, 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщила пресс-служба ВСП.

Теги: #судья #ходатайство #генпрокурор #всп #украина
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