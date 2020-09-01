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20:17 01.09.2020

Цукерберг и его жена на фоне пандемии пожертвовали $300 млн на безопасность президентских выборов США

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Цукерберг и его жена на фоне пандемии пожертвовали $300 млн на безопасность президентских выборов США

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса направили $300 млн двум структурам для обеспечения безопасности выборов президента США в ноябре 2020 года, сообщает издание The Hill.

$250 млн поступят организации Center for Tech and Civic Life для найма и обучения сотрудников избирательных участков, а также для приобретения необходимого оборудования, и еще $50 млн - Center for Election Innovation and Research, которая затем распределит средства в разных штатах в целях повышения безопасности выборов.

"Я обеспокоен тем, что инфраструктура выборов в нашей стране сталкивается в этом году со множеством вызовов из-за эпидемии COVID-19. Будет беспрецедентный уровень голосования по почте, а также возросшая необходимость в том, чтобы сотрудники избирательных участков и оборудование обеспечили бесконтактное голосование", - заявил Цукерберг.

The Hill напоминает, что ранее компания Facebook подвергалась критике за неспособность предотвратить распространение дезинформации, имеющей отношение к выборам в США. В результате в компании стали строже подходить к содержанию размещаемого политического контента, а также пообещали удалять любые сообщения, которые бы демонстрировали попытки скоординированного вмешательства в электоральный процесс в США.

Газета отмечает, что в марте Конгресс одобрил выделение $400 млн штатам для решения ряда проблем, связанных с выборами. До этого с 2018 года Конгресс уже выделил свыше $800 млн на обеспечение безопасности выборов. Однако, указывает The Hill, между республиканцами и демократами существуют разногласия по поводу выделения властям штатов федеральных средств, предназначенных для проведения выборов на должном уровне.

Теги: #сша #пожертвования #facebook
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