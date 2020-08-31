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23:08 31.08.2020

Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

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Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в понедельник заявил о создании партии "Вместе".

Штаб распространил видеообращение Бабарико, которое было записано перед его задержанием, которое имело место в июне нынешнего года.

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", - сказал Бабарико в видеообращении.

Между тем координационный совет белорусской оппозиции не изменит формат работы несмотря на создание партии "Вместе", сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе совета.

"Совет не является политической партией, штаб Виктора Бабарико создает политическую партию. Форма совета никаким образом не меняется", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что "создание партии - инициатива штаба Виктора Бабарико, согласовано было с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам".

Теги: #оппозиция #партия #беларусь
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