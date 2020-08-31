Задержана член Координационного совета РБ Лилия Власова

Член президиума Координационного совета Лилия Власова задержана в Минске в понедельник, сообщил член президиума КС Павел Латушко.

"Член Координационного совета Лилия Власова задержана около получаса назад. Задержание осуществлял Департамент финансовых расследований КГК. В ее доме был произведен обыск", - рассказал Латушко в своем телеграм-канале.

Задержание произошло накануне заседания расширенного Координационного совета, заметил он.

В пресс-службе КС подтвердили задержание Власовой. Там также уточнили, что ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге.

Власова является международным медиатором и юристом.

Ранее в Минске были задержаны двое других членов президиума КС – Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.