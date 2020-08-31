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11:52 31.08.2020

Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре-декабре - глава Минздрава РФ

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Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре-декабре - глава Минздрава РФ

Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в понедельник в ходе общения с медиками Иркутской области.

"Первые поставки (вакцины - ИФ) большими партиями начнутся уже в сентябре. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тыс. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко.

Между тем, как сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, в Москве вакцинация от гриппа начнется со вторника

"Завтра в Москве начинается вакцинация от гриппа",- сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Теги: #коронавирус #вакцина
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