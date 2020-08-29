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21:11 29.08.2020

В Минске без инцидентов завершился многотысячный Женский марш

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В Минске без инцидентов завершился многотысячный Женский марш

В Минске завершился длившийся более 5 часов Женский марш сторонниц экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, передает корреспондент "Интерфакса".

По оценке экспертов, в пиковые моменты количество участников марша достигало около 10 тысяч человек. Основными требованиями участниц марша были освобождение политзаключенных и проведение новых президентских выборов.

Акция в Минске началась в субботу около 15.30, женщины с бело-красно-белыми флагами, плакатами и цветами стали собираться у площади Победы на проспекте Независимости. Затем они двинулись в сторону Октябрьской площади, однако их оттеснил ОМОН и тогда протестующие пошли в противоположную сторону - двигались на площадь Якуба Коласа. Затем протестующие прошли по проспекту Независимости, двинулись в сторону Комаровского рынка, перешли на площадь Бангалор и после этого разошлись. По оценке экспертов, участницы акции прошли по улицам Минска около 15-20 км.

По время акции протестующих сопровождал ОМОН, стремясь разделить колонну, периодически перекрывая улицы. Поблизости постоянно присутствовали спецтранспорт и автозаки. Однако участницам шествия удавалось "обтекать" выставляемые кордоны, несколько раз они "прорывали" цепочки из силовиков в черном.

Между тем, массовых задержаний в ходе акции не было. Силовики провели несколько точечных задержаний.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Теги: #марш #окончание #минск #беларусь
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