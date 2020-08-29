События

20:01 29.08.2020

Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

3 мин читать
Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Это не традиция - наша с вами сегодняшняя встреча. Я считаю, что это - наш долг, обязанность власти. Все, что больше, все, что мы можем сделать должны сделать, мы готовы это сделать для вас и для памяти погибших героев - действительно лучших людей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Это - их жизнь", - сказал Зеленский.

В частности, участники встречи обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективную реабилитацию ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением имеющихся льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Также накануне Международного дня пропавших без вести был затронут вопрос работы комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также вопросы Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждение единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных .

"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете министров - это значит, что будут созданы реестры без вести пропавших по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", - цитирует пресс-служба слова координатора рабочей группы при ОП по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных, и гражданских пленных Николая Колесника.

Вместе с тем, Колесник поддержал позицию главы государства относительно необходимости узнать правду о виновных в Иловайской трагедии и отметил, что сделать это должен суд.

"Мы слышали много версий - правдивых или ложных. Никто - не суд, никто - не последняя инстанция. Прозрачный, открытый судебный процесс, чтобы вся страна, каждый сознательный украинец получил ответ, что произошло в Иловайске. Кто договаривался о том коридор, почему не возбуждены уголовные дела против тех, кто расстреливал наших бойцов в том коридоре", - отметил Колесник.

Кроме того, на встрече была обсуждена проблема возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Зеленский заявил, что Украина работает над скорейшим решением этой проблемы.

"Мы действительно подаем в списках на взаимном освобождении, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - отметил президент.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил он.

Также члены семей погибших и пропавших без вести выразили благодарность главе государства за подобные встречи.

"Спасибо, что откликаетесь, постоянно идете навстречу. Надо собраться - давайте соберемся. Надо переговорить - давайте переговорим. За это я вам просто спасибо. Чисто человеческая женская благодарность", - обратилась к главе государства член Консультативного совета по делам ветеранов и членов семей погибших защитников Украины Ирина Михнюк.

Теги: #зеленский #ветераны #украина #семьи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 29.08.2020
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

19:07 29.08.2020
Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

18:32 29.08.2020
ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

ВСУ осенью планирует сократить число призывников - генштаб

15:13 29.08.2020
У Зеленского есть два пути решения ситуации, сложившейся вокруг решения КС по Сытнику – представитель президента в КС

У Зеленского есть два пути решения ситуации, сложившейся вокруг решения КС по Сытнику – представитель президента в КС

13:54 29.08.2020
Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

11:53 29.08.2020
Экс-премьер Гончарук о решении КС по Сытнику: в команде Зеленского политический кризис, которым президент не управляет

Экс-премьер Гончарук о решении КС по Сытнику: в команде Зеленского политический кризис, которым президент не управляет

11:00 29.08.2020
Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

09:21 29.08.2020
В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

08:10 29.08.2020
Зеленский в Каневе распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря

Зеленский в Каневе распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря

07:44 29.08.2020
Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

Зеленский подписал указ о предоставлении Харьковскому НИИ судебных экспертиз статуса национального научного центра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

В Киеве увеличивается число заболевших Covid-19: в столице уже 12 984 инфицированных

Зеленский: мы не должны забывать наших героев и всех тех, из-за кого они погибли в "Иловайском котле"

В Украине снова антирекорд: 2481 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 1055 выздоровели, 41 новая жертва вируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

ПОСЛЕДНЕЕ

На Женском марше в Минске идут точечные задержания

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили договоренности

Разумков подписал закон о повышении минимальной зарплаты

В Минске началась женская акция солидарности

В Киевской области обнаружили коронавирус в роддоме

В Харьковской области акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

ЕС подверг критике ситуацию с правами человека в Турции

За минувший год в Украине при исполнении погибли 23 правоохранителя - Аваков

Почти 20 журналистов лишили аккредитации в Беларуси

Массовая акция протеста проходит в Берлине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА