Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Это не традиция - наша с вами сегодняшняя встреча. Я считаю, что это - наш долг, обязанность власти. Все, что больше, все, что мы можем сделать должны сделать, мы готовы это сделать для вас и для памяти погибших героев - действительно лучших людей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Это - их жизнь", - сказал Зеленский.

В частности, участники встречи обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективную реабилитацию ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением имеющихся льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Также накануне Международного дня пропавших без вести был затронут вопрос работы комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также вопросы Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждение единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных .

"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете министров - это значит, что будут созданы реестры без вести пропавших по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", - цитирует пресс-служба слова координатора рабочей группы при ОП по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных, и гражданских пленных Николая Колесника.

Вместе с тем, Колесник поддержал позицию главы государства относительно необходимости узнать правду о виновных в Иловайской трагедии и отметил, что сделать это должен суд.

"Мы слышали много версий - правдивых или ложных. Никто - не суд, никто - не последняя инстанция. Прозрачный, открытый судебный процесс, чтобы вся страна, каждый сознательный украинец получил ответ, что произошло в Иловайске. Кто договаривался о том коридор, почему не возбуждены уголовные дела против тех, кто расстреливал наших бойцов в том коридоре", - отметил Колесник.

Кроме того, на встрече была обсуждена проблема возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Зеленский заявил, что Украина работает над скорейшим решением этой проблемы.

"Мы действительно подаем в списках на взаимном освобождении, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - отметил президент.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил он.

Также члены семей погибших и пропавших без вести выразили благодарность главе государства за подобные встречи.

"Спасибо, что откликаетесь, постоянно идете навстречу. Надо собраться - давайте соберемся. Надо переговорить - давайте переговорим. За это я вам просто спасибо. Чисто человеческая женская благодарность", - обратилась к главе государства член Консультативного совета по делам ветеранов и членов семей погибших защитников Украины Ирина Михнюк.