Разумков по случаю Дня памяти защитников: Благодарны тем, кто погиб, защищая Украину

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к украинцам по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Украина помнит и всегда будет помнить своих героев. Мы мечтаем о завершении войны на Востоке Украины, надеемся, что каждый воин вернется живым к своим близким, и наконец на всей нашей территории воцарится мир. Но с каждым новым днем мы обязаны также тем, кто уже не вернется с этой войны. Благодарны тем, кто погиб, защищая Украину. Светлая память, вечное уважение и безграничная благодарность!", – говорится в обращении Разумкова на странице ВР в Фейсбуке в субботу утром.

По его словам, очень часто в истории Украины наступали времена, когда приходилось отстаивать право на самостоятельность с оружием в руках. "Такие страницы истории закалили Украину, сделали ее сильнее и увереннее, но зато забрали самое ценное - человеческие жизни", – отметил Разумков.

Председатель ВР подчеркнул, что с 2014 года Украина вновь вынуждена бороться за свободу и суверенитет ценой жизней военнослужащих, добровольцев - героев, которые стали на защиту Родины и ее территориальной целостности.

"Долгожданный режим тишины, который мы имеем сегодня - это хороший знак, но не повод забывать, сколько жизней было потеряно за эти шесть лет борьбы на Востоке", – отметил Разумков.