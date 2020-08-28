Зеленский: Украине нужны новые системы полива и страхования урожая в рамках долгосрочной стратегии реагирования на изменения климата

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украине необходима долгосрочная стратегия реагирования на то, как изменения климата влияют на урожай.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече Зеленского с представителями бизнеса Кировоградской области в четверг отмечалось, что в этом году было мало осадков и серьезная засуха, что негативно отразилось на урожае. И, с учётом долгосрочных изменений климата не только в Украине, но и на планете в целом, это может стать проблемой не одного года.

"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается - по страхованию готовится соответствующий законопроект", - отметил он.

Зеленский также указал, что должна быть ситуативная реакция в этом году. Глава государства обратился к правительству, Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства, чтобы они срочно определили, что можно успеть сделать в этом году, чтобы помочь аграриям.