События

20:23 27.08.2020

АМКУ разрешил ФГИ передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу Украины"

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АМКУ разрешил ФГИ передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу Украины"

Антимонопольный комитет Украины в четверг дал разрешение на передачу шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) от Фонда госимущества в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно информации на сайте АМКУ, в случае госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ" речь идет передаче в управление имущественного комплекса ГП, принадлежащего ФГИ/

В случаях АО "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ" НАК может получить полномочия по управлению их корпоративными правами, принадлежащими ФГИ.

Как сообщалось, в середине июня "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных ЭЦ, чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.

В свою очередь ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

Теги: #нафтогаз #тэц #амку
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