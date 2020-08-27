События

19:53 27.08.2020

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более десятка представителей СМИ на площади Независимости в Минске

1 мин читать
Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более десятка представителей СМИ на площади Независимости в Минске

В Минске в четверг вечером на площади Независимости у Красного костела, где проходит акция протеста, задержали несколько журналистов, сообщили белорусские СМИ.

В частности, во время прямого эфира задержан корреспондент "Радио Свободы" Олег Груздилович и оператор Андрей Рябчик.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) позднее сообщила о задержании на площади еще порядка десяти журналистов.

По информацию портала tut.by, от сотрудники силовых структур требуют от представителей СМИ не снимать происходящее на площади. Одновременно тут же задерживают участников акции протеста. Сотрудники силовых структур окружили протестующих около Красного костела, выборочно выводят из толпы мужчин и отправляют их в автозаки.

Ранее в четверг вечером участники протеста в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к Красному костелу на площади Независимости.

Нынешняя акция протеста была связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.

Теги: #журналисты #задержание #минск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:04 27.08.2020
Правозащитники сообщают о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Правозащитники сообщают о почти 100 задержанных во время акции в Минске

19:35 27.08.2020
Около тысячи протестующих проводят шествие в Минске

Около тысячи протестующих проводят шествие в Минске

19:05 27.08.2020
13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

11:13 27.08.2020
Информация о задержании более 100 израильтян в "Борисполе" не отвечает действительности - Госпогранслужба

Информация о задержании более 100 израильтян в "Борисполе" не отвечает действительности - Госпогранслужба

21:51 26.08.2020
В Минске разгоняют участников акции у Дома правительства

В Минске разгоняют участников акции у Дома правительства

11:56 24.08.2020
В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

19:32 23.08.2020
Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

16:14 23.08.2020
Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

14:55 23.08.2020
Протестующие собираются в центре Минска

Протестующие собираются в центре Минска

03:05 23.08.2020
Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

В результате обстрела автобуса в Харьковской области два человека ранены, заложников нет – полиция

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы вблизи Люботина Харьковской области, по информации соцсетей - есть жертвы

ГФС выявила подпольный цех по производству наборов для тестов на COVID-19 и изъяла 200 тыс. таких наборов

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

В результате обстрела автобуса в Харьковской области два человека ранены, заложников нет – полиция

В Харьковской области ранен 12-летний подросток, отдыхавший с отцом на озере - полиция

АМКУ разрешил ФГИ передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу Украины"

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы вблизи Люботина Харьковской области, по информации соцсетей - есть жертвы

В случае проведения повторных выборов Лукашенко мог бы принять в них участие – Тихановская

ГФС выявила подпольный цех по производству наборов для тестов на COVID-19 и изъяла 200 тыс. таких наборов

Скончался первый мер Львова времен независимости Василий Шпицер

На конкурс по отбору члена НКРЭКУ допущены 15 претендентов, еще у двух запросили дополнительную информацию – результаты заседания

Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА