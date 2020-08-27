Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более десятка представителей СМИ на площади Независимости в Минске

В Минске в четверг вечером на площади Независимости у Красного костела, где проходит акция протеста, задержали несколько журналистов, сообщили белорусские СМИ.

В частности, во время прямого эфира задержан корреспондент "Радио Свободы" Олег Груздилович и оператор Андрей Рябчик.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) позднее сообщила о задержании на площади еще порядка десяти журналистов.

По информацию портала tut.by, от сотрудники силовых структур требуют от представителей СМИ не снимать происходящее на площади. Одновременно тут же задерживают участников акции протеста. Сотрудники силовых структур окружили протестующих около Красного костела, выборочно выводят из толпы мужчин и отправляют их в автозаки.

Ранее в четверг вечером участники протеста в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к Красному костелу на площади Независимости.

Нынешняя акция протеста была связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.