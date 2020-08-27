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17:53 27.08.2020

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

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ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г. Киев сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному ГУ Контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в вымогательстве и получении $100 тыс. от представителя банка.

Ранее следователями во время получения неправомерной выгоды был задержан прокурор одной из местных прокуратур Киева, сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что правоохранители разработали преступную схему завладения денежными средствами представителя одного из банков города Киева. Для этого они составили заведомо ложное заявление о совершении преступления сотрудниками этого банка от имени третьего лица и подали его в Печерский УП ГУ Нацполиции в Киеве. Согласно ему в ЕРДР были внесены сведения о совершении преступления", - указывается в сообщении.

В дальнейшем правоохранители составили неправдивый протокол допроса потерпевшего от имени третьего лица и включили его в материалы уголовного производства. После прокурор допросил представителя банка и выдвинул ему требование предоставить $100 тыс.

"За эти средства прокурор обещал закрыть уголовное производство, обеспечить дальнейшее "крышевание" банка от регистрации в отношении него уголовных производств всеми правоохранительными органами города Киева. Также в случае получения взятки он гарантировал, что СМИ не получат информации о якобы незаконной деятельности банка и членов его правления, а также сообщить так называемого "заказчика" регистрации указанного уголовного производства", - сообщают правоохранители.

4 июня 2020 года прокурор был задержан во время получения от представителя банка денежных средств в размере $100 тыс. Деньги были изъяты.

Сотруднику СБУ по итогам расследования сообщено о подозрении в составлении заведомо неправдивого официального документа, заведомо неправдивом сообщении о преступлении и искусственном создании доказательств обвинения, совершенном с корысными целями, завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Прокурор в свою очередь подозревается в пособничестве в составлении заведомо неправдивого документа и заведомо неправдивом сообщении о преступлении, а также в завершенном покушении на завладение чужим имуществом.

Теги: #гбр #сбу #коррупция
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