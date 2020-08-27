Минкультуры объявило программу всеукраинского культурного диалога в семи городах

Министерство культуры и информационной политики Украины объявило программу всеукраинского культурного диалога "Национальный круглый стол", которая предусматривает проведение семи круглых столов в различных городах Украины - Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве.

Согласно сообщению пресс-службы, на этих мероприятиях украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии.

Программа "Национальный круглый стол" начнется 10 сентября в Киеве дискуссией на тему "Культура диалога". Далее 24 сентября пройдет дискуссия в Одессе на тему "История", 12 октября – в Харькове на тему "Язык", 26 октября – в Черновцах на тему "Счастье как цель", 9 ноября – в Кривом Роге на тему "Экология", 19 ноября - в Остроге на тему "Вера и религия". Последняя дискуссия пройдет 3 декабря в Полтаве на тему "Искусство".