В центре Киева из-за аварии без света остались две улицы

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без света остались две улицы, сообщает пресс-служба оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

Так, без электроэнергии остались дома по ул.Паньковская 17, 19, Саксаганского 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - сказано в сообщении.