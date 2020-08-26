С полуночи на Донбассе обстрелов не было, пострадавших нет

Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в среду.

"На участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

При этом в районе проведения ООС выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. "Саперы за последние сутки разминировали более 7 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 134 найденных взрывоопасных предмета. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершили ремонтные работы 16 домов, еще на 38 объектах работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что 26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. "За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер", - рассказали в ведомстве.

Вследствие огня со стороны противника в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. Кроме того, за месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

"Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.