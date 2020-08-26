События

17:58 26.08.2020

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, пострадавших нет

2 мин читать
С полуночи на Донбассе обстрелов не было, пострадавших нет

Российские наемники ни разу не обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток, 26 августа, по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в среду.

"На участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

При этом в районе проведения ООС выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. "Саперы за последние сутки разминировали более 7 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 134 найденных взрывоопасных предмета. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершили ремонтные работы 16 домов, еще на 38 объектах работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что 26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. "За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер", - рассказали в ведомстве.

Вследствие огня со стороны противника в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. Кроме того, за месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

"Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #перемирие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 26.08.2020
За сутки в ВСУ подтверждены 19 новых случаев COVID-19

За сутки в ВСУ подтверждены 19 новых случаев COVID-19

07:27 26.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

21:59 25.08.2020
Зеленский назначил новым командующим Сил спецопераций ВСУ генерал-майора Галагана

Зеленский назначил новым командующим Сил спецопераций ВСУ генерал-майора Галагана

18:10 25.08.2020
Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

Российские наемники на Донбассе 1 раз выстрелили из АГС с начала суток

15:33 25.08.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – штаб ООС

На Донбассе ранены двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – штаб ООС

11:20 25.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели шесть человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели шесть человек – командование Медсил

07:28 25.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

18:02 24.08.2020
На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

08:21 24.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

12:50 23.08.2020
Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновцах горсовет отменил ряд запретов для "красной зоны": разрешена работа транспорта, рынков, детсадов и школ

Секретарь СНБО: Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции о доступе к официальным документам

Кабмин расширил перечень лиц, подлежащих самоизоляции

Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черновцах горсовет отменил ряд запретов для "красной зоны": разрешена работа транспорта, рынков, детсадов и школ

КПВВ на границе с Крымом заработают с 29 августа – представительство президента в АРК

Власти Киева прорабатывают вопрос строительства комплекса по переработке отходов, включающего и переработку отработанных батареек - КГГА

Техас и Луизиана готовятся к урагану "Лора"

Запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси – Гончаренко

Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре - посол

Секретарь СНБО: Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции о доступе к официальным документам

Кабмин расширил перечень лиц, подлежащих самоизоляции

ВАКС назначил к рассмотрению по сути дело о растрате почти 10 млн грн госсредств экс-руководителями ГП "Держзовнишинформ"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА