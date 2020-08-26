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15:12 26.08.2020

Алексиевич покинула здание следственного комитета Беларуси, отказавшись давать показания

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Алексиевич покинула здание следственного комитета Беларуси, отказавшись давать показания

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич покинула здание Следственного комитета Беларусии, отказавшись дать показания.

"Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным", - сказала она журналистам.

Алексиевич сообщила, что остается в статусе свидетеля и не исключила повторного вызова на допрос.

"Я не знаю, вызовут меня еще раз или нет, пока я остаюсь в статусе свидетеля", - сказала она.

Алексиевич считает, что политический кризис в Беларуси может разрешиться при участии мирового сообщества.

"Нам нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис", - сказала Алексиевич журналистам возле здания Следственного комитета Беларуси, куда ее вызвали на допрос по делу о Координационном совете белорусской оппозиции.

Она предположила, что сложная политическая обстановка в Беларуси разрешится мирным путем.

"Я думаю, будут долгие политические рокировки, наверняка. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с Путиным, но, может, Путин нам поможет", - сказала она.

"Мировая поддержка для нас очень важна, но не обойдется и без Путина", - сказала также Алексиевич.

При этом, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в ситуацию в Беларуси, она ответила: "Здесь должна быть позиция мирового сообщества четкая и понятная, оно должно стоять на своем".

Теги: #алексиевич #беларусь
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