События

02:37 26.08.2020

Почти 400 тыс. человек эвакуируют в районе Мексиканского залива из-за приближения урагана "Лора"

2 мин читать
Почти 400 тыс. человек эвакуируют в районе Мексиканского залива из-за приближения урагана "Лора"

Сотни тысяч американцев из городов Техаса и соседней Луизианы должны покинуть свои дома из-за приближения урагана "Лора", который бушует в Мексиканском заливе, сообщает агентство Associated Press.

Распоряжение об эвакуации касается как минимум 385 тыс. жителей техасских городов Бомонт, Галвестон и Порт-Артур. В Луизиане и того больше человек должны покинуть низменные районы на юго-западе штата, где штормовые волны могут полностью затопить прибрежные районы. Агентство не указывает точное число американцев, которых необходимо эвакуировать.

В Галвестоне и Порт-Артуре приказ об обязательной эвакуации вступил в силу в 6 часов утра во вторник. Людям, которые собираются отправиться в приюты, предложено взять с собой по одной сумке с личными вещами и маски, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Мэр Порт-Артура заявил горожанам, что если они планируют остаться дома, то "вы останетесь тут одни".

В Хьюстоне власти города попросили людей подготовить запасы еды на случай, если им придется эвакуироваться. Многие жители еще ремонтируют дома после удара урагана "Харви" три года назад.

В Луизиане и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию, открыли приюты, оснащенные спальными местами.

Специалисты американского центра по отслеживанию ураганов полагают, что "Лора" усилится до третьей, предпоследней категории мощности, до тех пор, как ударит по штатам поздним вечером в среду или рано утром в четверг с силой ветра до 185 км в час.

По состоянию на утро вторник "Лора" находилась на расстоянии 940 км от озера Чарльз в Луизиане, ураган двигается со скоростью 26 км в час.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. В Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Почти все метеорологи полагают, что в ближайшее время этот ураган будет лишь усиливаться.

Теги: #эвакуация #сша #ураган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 25.08.2020
Биган на встрече с Лавровым пригрозил принять жесткие меры в случае подтверждения версии об отравлении Навального

Биган на встрече с Лавровым пригрозил принять жесткие меры в случае подтверждения версии об отравлении Навального

09:42 25.08.2020
Takeda продает Blackstone подразделение за $2,3 млрд

Takeda продает Blackstone подразделение за $2,3 млрд

05:04 25.08.2020
США и Китай отметили прогресс в реализации торгового соглашения - офис американского торгпреда

США и Китай отметили прогресс в реализации торгового соглашения - офис американского торгпреда

21:42 24.08.2020
Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

20:36 24.08.2020
В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

19:33 24.08.2020
Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

11:49 24.08.2020
Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

10:12 24.08.2020
Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем

Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем

09:28 24.08.2020
США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

07:19 24.08.2020
Советник Трампа объявила о выходе в отставку

Советник Трампа объявила о выходе в отставку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Украины

Зеленский назначил новым командующим Сил спецопераций ВСУ генерал-майора Галагана

Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе можно уже в этом году

Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

ЕС введет адресные санкции против белорусских руководителей, санкционный список будет открытым

Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции

"Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Украины

Зеленский назначил новым командующим Сил спецопераций ВСУ генерал-майора Галагана

Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе можно уже в этом году

Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА