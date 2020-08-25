События

20:17 25.08.2020

Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

2 мин читать
Рига прекратит с Минском торговлю электроэнергией в случае запуска БелАЭС

Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.

В то же время премьер сообщил, что в этом случае республика, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.

В настоящее время не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, но, по словам Кариньша, решением этого вопроса займется министерство экономики республики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

На просьбу объяснить, почему правительство приняло такое решение именно сейчас, Кариньш ответил, что этот вопрос обсуждался и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности. "Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Литва настаивала на выработке единой позиции Балтийских стран по отказу от покупки электроэнергии у Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

По оценке Минэнерго Беларуси, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.

Теги: #латвия #электроэнергия #торговля #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:30 25.08.2020
Решение ВС Беларуси об отказе в рассмотрении жалобы Тихановской противоречит Конституции - Координационный совет оппозиции

Решение ВС Беларуси об отказе в рассмотрении жалобы Тихановской противоречит Конституции - Координационный совет оппозиции

19:18 25.08.2020
Латвия в качестве санкций введет ограничения на въезд около 30 должностных лиц Беларуси

Латвия в качестве санкций введет ограничения на въезд около 30 должностных лиц Беларуси

13:25 25.08.2020
КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

12:20 25.08.2020
Почти 40 административных протоколов составлено в Беларуси за участие в акциях протеста в понедельник

Почти 40 административных протоколов составлено в Беларуси за участие в акциях протеста в понедельник

09:40 25.08.2020
Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

18:23 24.08.2020
Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

15:54 24.08.2020
Лукашенко считает, что "терки на улице" мешают сократить заболеваемость коронавирусом

Лукашенко считает, что "терки на улице" мешают сократить заболеваемость коронавирусом

15:20 24.08.2020
В Беларуси задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей

В Беларуси задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей

14:38 24.08.2020
Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

Порошенко: Стратегическая цель РФ - аншлюс Беларуси

13:55 24.08.2020
Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе можно уже в этом году

Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток, их состояние тяжелое

Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным необходим в определенные моменты для продвижения в достижении мира на Донбассе

Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе можно уже в этом году

Биган на встрече с Лавровым пригрозил принять жесткие меры в случае подтверждения версии об отравлении Навального

Суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября

В Киеве на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток, их состояние тяжелое

Бали будет закрыт для туристов до конца года

В Хорватии из-за иностранных туристов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом

В Англии могут пересмотреть рекомендацию о необязательном ношении масок в школах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА