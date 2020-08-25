Премьер Ирландии прерывает парламентские каникулы после нарушения депутатами карантинных мер против COVID-19

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин на фоне эпидемии коронавируса в воскресенье объявил, что созовет отправленный на каникулы парламент страны, сообщает издание The Guardian.

Газета напоминает, что такое решение было объявлено после того, как стало известно о нарушении карантинных мер против коронавируса множеством депутатов и прочих высокопоставленных представителей власти. Ирландским СМИ стало известно, что в среду вечером 82 ирландских политика, включая комиссара ЕС по вопросам торговли Фила Хогана, побывали на встрече парламентского гольф-клуба.

При этом, напоминает The Guardian, мероприятие прошло спустя сутки после того, как правительство с целью сдержать распространение болезни ввело новые ограничения, включая запрет на "официальные и неофициальные празднества и вечеринки".

Хотя на встрече политиков были предприняты некоторые меры безопасности, в пятницу полиция объявила о начале расследования этого дела.

Между тем, сообщает The Guardian, в Англии вводят штрафы за незаконные музыкальные вечеринки с участием более 30 человек. Такой шаг был предпринят из-за роста количества подобных собраний: так, за одни выходные полиция только в Лондоне получила информацию о 200 таких вечеринках. В городе Хаддерсфилд полиция пресекла вечеринку с участием 300 человек, а в регионе Западный Мидленд полицейские помешали 125 вечеринкам и рейвам.

Организаторам подобных мероприятий грозят штрафы в размере 10 тыс. фунтов стерлингов, а участникам - от 100 фунтов до 3,2 тыс.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Ирландии диагностировали 27 908 случаев коронавируса, скончались 1 777 инфицированных, а в Великобритании выявили 324 601 случай при 41 423 летальных исходах.