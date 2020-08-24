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18:01 24.08.2020

Результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили - немецкая клиника Charite

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Результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили - немецкая клиника Charite

Результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили, сейчас он вне опасности, сообщила в понедельник лечащая клиника Charite.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Также сообщается, что Навального лечат атропином, исход лечения пока не известен.

"В соответствии с диагнозом пациента лечат противоядием атропин. Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены", - сказано в заявлении клиники.

В настоящее время Навальный, как сообщает клиника, "находится на станции интенсивной терапии и по-прежнему в искусственной коме". "Состояние его здоровья серьезное. В настоящий момент опасности для жизни нет", - говорится в заявлении клиники.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Теги: #навальный #отравление
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