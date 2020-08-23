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22:49 23.08.2020

Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

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Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

Многотысячная акция протеста в Минске завершилась без задержаний.

Акция протеста началась в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. Здесь по различным оценкам СМИ собралось от 150 до 250 тыс. человек. Примерно столько было и на акции протеста в прошлое воскресенье у стелы "Минск - город-герой".

После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направилась в район стелы, часть - в сторону площади Победы.

Возле стелы в воскресенье развернулись армейские подразделения, сама стела была обнесена колючей проволокой. По всей видимости, сделано это было для того, чтобы протестующие вновь не повесили на бронзовую скульптуру "Родина-мать" у стелы бело-красно-белый флаг.

Каких-либо провокаций и конфликтов у стелы зафиксировано не было.

После этого часть демонстрантов выдвинулась по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - кордон силовиков был растянут по всей ширине проспекта. Здесь были задействованы штурмовые комплексы "Рубеж", которые использовались при разгоне акций протеста 9-10 августа. Протестующие остановились в нескольких десятков метрах от кордона, участники акции скандировали "Уходи", "Уволен", держали флаги и плакаты с различными лозунгами.

Спустя некоторое время протестующие развернулись и пошли назад в сторону стелы. В это время на территорию Дворца независимости прилетел вертолет, предположительно с президентом Беларуси.

Близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого" опубликовал в это время видеозапись. На видео Лукашенко вышел из вертолета, на нем бронежилет черного цвета, одет он также во все черное, в руках держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

Позднее в пресс-службе президента заявили, что Лукашенко был весь день во Дворце независимости.

По информации официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, в Минске на акции протеста задержаний не проводилось.

В Беларуси уже две недели проходят массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

В первые дни протестов 9-12 августа были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Теги: #протест #завершение #беларусь
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