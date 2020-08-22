События

17:58 22.08.2020

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в субботу

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Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в субботу

С начала суток в субботу в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе "зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", сообщает штаб ООС.

"В частности, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении в Фейсбук.

На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задачи также подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 5 домов. Еще в тридцати девяти объектах работы продолжаются.

Полицейские из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактическую отработку в прифронтовых населенных пунктах Приазовья. Было обнаружено и изъяли 40 гранат Ф-1 с запалами и два выстрела к гранатомету.

Теги: #всу #оос #донбасс #перемирие #обстрел
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