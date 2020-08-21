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21:07 21.08.2020

Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

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Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

Журналистов русской службы "Радио Свобода", задержанных в пятницу в Минске, депортируют из Беларуси.

"Задержанных в Минске журналистов российской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Как сообщила белорусской редакции Вишневецкая, в настоящее время на машине российского посольства их везут за вещами, а после этого отвезут в Смоленск. "Депортация с запретом въезда на пять лет", - отметила она.

Журналистов задержали у проходной Тракторного завода, они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода.

В белорусском бюро "Радио Свободы" отмечали, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.

Теги: #депортация #журналисты #беларусь
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