События

17:36 21.08.2020

В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню независимости Украины из-за эпидситуации

1 мин читать
В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню независимости Украины из-за эпидситуации

В г.Черновцы из-за коронавируса власти отменили все мероприятия ко Дню независимости Украины, жителей города просят исполнить государственный гимн дома, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

"В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День флага поднять знамя над своими домами, а в День независимости - исполнить государственный гимн дома!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа.

К красной зоне будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

В "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена). Пересечение таких районов возможно только личным транспортом до 5 человек в автомобиле (не считая детей до 14 лет).

Теги: #день_независимости #черновцы #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 21.08.2020
Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

17:17 21.08.2020
Глава МИД Германии посетит Украину в День независимости

Глава МИД Германии посетит Украину в День независимости

16:35 21.08.2020
Количество ПЦР-тестирований в сутки до середины сентября составит 30 тыс. – Степанов

Количество ПЦР-тестирований в сутки до середины сентября составит 30 тыс. – Степанов

15:59 21.08.2020
Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

15:50 21.08.2020
COVID-19 подтвержден более чем у 20 руководящих лиц Львовского горсовета - глава одной из фракций

COVID-19 подтвержден более чем у 20 руководящих лиц Львовского горсовета - глава одной из фракций

13:48 21.08.2020
Зеленский в День независимости примет участие в торжествах на Софийской и Михайловской площадях

Зеленский в День независимости примет участие в торжествах на Софийской и Михайловской площадях

11:37 21.08.2020
Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины, но готова начать производство – Зеленский

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины, но готова начать производство – Зеленский

11:36 21.08.2020
Зеленский сообщил, что его сын также переболел Covid-19

Зеленский сообщил, что его сын также переболел Covid-19

11:27 21.08.2020
Марш независимости Украины 24 августа возглавят Ярош и Забродский

Марш независимости Украины 24 августа возглавят Ярош и Забродский

10:48 21.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 43 человека, 21 выздоровел

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 43 человека, 21 выздоровел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

Глава МИД Германии посетит Украину в День независимости

Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

Во Львове аноним "заминировал" ж/д вокзал - полиция

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

"Прямой" просит Окружной админсуд отменить решение Нацсовета по телерадиовещанию о проверке телеканала

Увольнение Холодницкого не должно помешать работе НАБУ – пресс-служба

Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС обратится с письмом к премьеру в защиту Госпродпотребслужбы

В СВР заявляют, что их бывший сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году

Власти Киева выделили 92 млн грн на социальные выплаты ко Дню Независимости

COVID-19 підтвердили у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради, стверджує голова однієї з фракцій

В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА