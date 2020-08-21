События

15:09 21.08.2020

Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

2 мин читать
Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

Кондитерская корпорация Roshen заявляет, что не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке.

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", - сообщили в пресс-службе кондкорпорации агентству "Интерфакс-Украина".

В корпорации также заявили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

Как сообщалось, АМКУ 21 августа возбудил дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #roshen #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 21.08.2020
АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

16:23 20.08.2020
АМКУ расследует возможный тендерный сговор на строительстве Подольского моста в Киеве

АМКУ расследует возможный тендерный сговор на строительстве Подольского моста в Киеве

13:15 20.08.2020
АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

11:50 19.08.2020
Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

20:14 13.08.2020
Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

17:27 13.08.2020
"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

09:52 13.08.2020
Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

16:22 10.08.2020
DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

17:11 07.08.2020
Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

18:57 06.08.2020
АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

ПОСЛЕДНЕЕ

Две трети украинцев выступает за компромиссы для достижения мира на Донбассе – соцопрос Деминициатив

На выходных в Украине будет жарко, в ряде областей - кратковременные дожди с грозами и шквалами, местами град

Число сторонников предоставления ОРДЛО автономии практически равно количеству его противников - исследование Фонда "Деминициативы"

Умер отец Марины Порошенко

Верховный суд Израиля потребовал от правительства ответить на петицию о переносе праха цадика Нахмана из Умани в Израиль - Верховный суд Израиля потребовал от правительства ответить на петицию о переносе праха цадика Нахмана из Умани в Израиль

Врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ, настаивает на версии отравления

Прокуратура Киева уведомила о подозрении бизнесмена, не оплатившего аренду коммунальной земли на 7,5 млн грн

Почти половина украинцев не считают независимой Украину, а 40% - Зеленского

Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе до полудня

32,6% украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины – соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА