Экономика

10:32 17.12.2021

АМКУ подозревает "Рошен" в монополизации украинского рынка патоки и сиропов

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АМКУ подозревает "Рошен" в монополизации украинского рынка патоки и сиропов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает Roshen Europe B.V (Нидерланды) в злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки крахмальной и кукурузной и глюкозных сиропов в 2018-2019гг путем повышения цен для потребителей данной продукции, производимой группой компаний.

О завершении сбора и анализа доказательств по делу, возбужденному в 2020 году против Roshen Europe B.V и назначении Комитетом на 21 декабря 2021 года рассмотрения соответствующего дела сообщается на сайте госрегулятора в четверг вечером.

АМКУ уточнил, что в 2020 году возбудил дело против подконтрольных указанной компании ООО "Интерстарч Украина" (Киев), ЧАО "Днепровский крохмалепаточный комбинат" (Каменское Днепропетровской обл.) и ЧАО "Интеркорн корн просессинг индастри" (Днепр) по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки и сиропов.

"В течение 2018 года она (Roshen – ИФ) устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик. В 2019 году, усилив влияние на рынок в связи с запретом импорта из РФ патоки (сиропов), группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа", - говорится в сообщении госрегулятора.

По итогам собранной АМКУ информации предлагается признать, что указанные компании занимали монопольное положение на украинском рынке патоки и сиропов; признать, что группа совершила два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на этом рынке; обязать группу прекратить указанные нарушения.

Решение по этому делу АМКУ намерен принять 21 декабря 2021 года.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #roshen #амку
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