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13:07 21.08.2020

АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

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АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 21 августа возбудил дело в отношении субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.

Согласно сообщению на сайте АМКУ, крупнейшими отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются субъекты хозяйствования, входящие в состав группы Roshen.

"Группа Roshen в течение 2018-2019 гг. имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке. Согласно располагаемой АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик", - говорится в сообщении.

В АМКУ указали, что в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом в ходе исследования, предшествовавшего возбуждению дела, АМКУ не установил объективных причин повышения цен этой группой.

"Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентам на рынках кондитерских изделий (в том числе кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними. АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу", - отметили в АМКУ.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #roshen #амку
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