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03:38 21.08.2020

В Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках

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Офис Генерального прокурора возобновил расследование 18 уголовных производств о пытках, которые находятся на контроле Совета Европы, сообщила пресс-служба ОГП.

"Офис Генерального прокурора возобновил расследование 18 уголовных производств относительно пыток. Европейским судом по правам человека в них было установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за непроведения в них эффективного расследования", - сообщили в пресс-службе.

По информации Офиса генпрокурора, более 70 таких дел о пытках и других формах жестокого обращения с 2013 года находятся на контроле Совета Европы. В частности, речь идет о группе дел "Каверзин/Афанасьев/Белоусов".

"В течение последних 7 лет ни одно из дел этой группы не было снято Советом Европы с контроля, ведь надлежащее расследование в них так и не было проведено. Только в этом году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки. По каждому производству, в которых мы возобновляем расследование, предоставляются подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека", - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Сейчас прокуроры специализированного подразделения Офиса по противодействию пыткам потребовали из региональных прокуратур для изучения 57 производств этой категории. Ход досудебного расследования в каждом из них взято на контроль Офиса Генерального прокурора.

"Уже в сентябре представители Офиса Генпрокурора в Страсбурге будут отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по этой группы производств", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: #офис_генпрокурора #украина #пытки
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