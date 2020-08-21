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01:38 21.08.2020

Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

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Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

Медицинские службы Франции зафиксировали за сутки 4 771 случай инфицирования коронавирусом - на 1 тыс. случаев больше, чем было выявлено за день до этого, сообщили в четверг французские СМИ.

По данным СМИ, более 4 тыс. случаев болезни было зарегистрировано впервые с мая.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, во Франции зарегистрировано 229 814 заражений, причем свыше 30,4 тыс. заразившихся скончались. Выздоровели 84 065 человек.

Между тем, в Италии власти сообщили о 845 случаях коронавируса, диагностированных за сутки: это самый серьезный показатель за период с 23 мая. Общее количество случаев выросло до 256 118, а число скончавшихся инфицированных - на шесть человек, до 35 418. 204 686 человек выздоровели.

"Мы не в таком плохом положении, как Франция и Испания, но нынешняя ситуация неудовлетворительна", - заявил профессор Массимо Галли.

"Конец ограничительных мер привел к чрезмерному чувству ложной безопасности", - пояснил он, призвав население, особенно молодежь, к соблюдению мер безопасности.

Теги: #статистика #италия #франция #коронавирус
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