Украинский политзаключенный Алиев заболел COVID-19 - Денисова

У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан", подтвержден COVID-19, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно сообщению Денисовой на странице в Фейсбуке, Алиеву не оказана неотложная медицинская помощь, несмотря на подтверждение заболевания.

"Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров - они оказались в зоне риска заражения коронавирусом", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркивает, что такими действиями Россия продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает.

Кроме того, руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления политзаключенных Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

"В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки", - написала омбудсмен.

Так, Денисова требует от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными. Также Денисова требует сообщить местонахождение Муслима Алиева и обеспечить право на получение надлежащей медпомощи всем украинским гражданам.

"Призываю международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных", - подытожила она.