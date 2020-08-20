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11:53 20.08.2020

Оппозиция в Беларуси будет добиваться повторных выборов, препятствий к участию в них Лукашенко быть не должно - Колесникова

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 Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов в кратчайшие сроки, но состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться, заявила "Интерфаксу" в четверг член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

"Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", - сказала она.

При этом в оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала она.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Теги: #коордсовет #беларусь
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