МИД и Украинский Институт подготовили большой онлайн-марафон ко Дню независимости

Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня независимости Украины - большой онлайн-марафон.

"Марафон продлится почти шесть часов. В программе марафона: поздравления со всего мира, непревзойденные украинские пейзажи, включение из креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, знакомство с украинскими фэшн брендами, поздравление ONUKA, NK и других украинских звезд, приготовление борща с Евгением Клопотенком и многое другое", - говорится на странице события в Facebook.

Язык онлайн-марафона - английский.

Онлайн-марафон будет транслироваться 24 августа на официальной фейсбук-странице Ukraine UA и на страницах украинских посольств. К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира - трансляция будет стартовать трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.