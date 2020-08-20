Неизвестные облили краской дом Павла Латушко, вошедшего в руководство координационного совета белорусской оппозиции

Неизвестные облили красной и белой краской дом бывшего министра культуры и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, поддержавшего акции протеста после объявления результатов выборов президента, сообщил Tut.by.

"Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая временно жила со мной, выехала за границы Беларуси. У меня таких планов нет, хоть только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений безотлагательно покинуть Беларусь", - рассказал Латушко порталу Tut.by.

Экс-министр культуры и директор Купаловского театра сообщил, что ему предлагали воспользоваться дипломатической машиной и чартерным рейсом, чтобы выехать из страны и не включаться в работу координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

"Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, я принял участие и вошел в президиум координационного совета, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий. Я надеюсь, что это пока что ли словесные угрозы или, как правильнее сказать, посылы негативного характера, которые не будут реализованы", - ранее подчеркивал Латушко в интервью BBC.

Как сообщалось, Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.

17 августа была официально объявлена информация об увольнении Латушко с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы по статье 259 (расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа) Трудового кодекса. Коллектив театра выступил с резкой критикой такого решения и готовностью защищать своего генерального директора.

19 августа Латушко вошел в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с целью транзита власти в стране.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое человек погибли. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.