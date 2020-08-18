Митинг в центре Минска завершился, протестующие разошлись

Многотысячный митинг протеста оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко завершился в Минске без эксцессов и задержаний.

"Люди начали потихоньку расходиться с площади Независимости, скандируя: "Мы пришли бесплатно", - передает с места портал TUT.BY.

Портал передает, что на площадь Независимости пришли четыре силовика. Через громкоговоритель они призвали протестующих оставить за собой порядок.

Как сообщалось, по оценке журналистов, в митинге приняли участие около 10 тыс. человек.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена