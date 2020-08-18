В Сирии в результате подрыва автоколонны погиб российский военный советник в звании генерал-майора, есть раненые

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб военный советник, еще несколько человек получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Там сообщили, что инцидент произошел при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от г. Дейр эз-Зор, на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.