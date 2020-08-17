События

10:12 17.08.2020

Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

1 мин читать
Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Госслужбой специальной связи и защиты информации подготовят для правительства предложения реорганизации Государственного центра киберзащиты.

Как отмечается в сообщении на сайте Минцифры в понедельник, дополнительно разрабатывается проект решения Кабинета министров Украины об утверждении порядков формирования перечня объектов критической информационной инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Планируется также, что Госспецсвязи оптимизирует свою структуру, избавится несвойственных ей функций и усилит киберзащиту объектов критической инфраструктуры и выступит координатором обеспечения кибербезопасности страны. Помимо этого, Госспецсвязи будет сопровождать цифровую трансформацию государства.

Планируется также подготовить и внести предложения по реорганизации Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Теги: #минцифры #киберзащита #госспецсвязи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 14.08.2020
Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

16:38 10.08.2020
Мобильные операторы в июле подключили к 4G-сети 2 тыс. населенных пунктов Украины - Минцифры

Мобильные операторы в июле подключили к 4G-сети 2 тыс. населенных пунктов Украины - Минцифры

17:33 07.08.2020
Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

12:58 31.07.2020
Минцифры и НСЖУ будут совместно обучать журналистов региональных СМИ цифровой грамотности

Минцифры и НСЖУ будут совместно обучать журналистов региональных СМИ цифровой грамотности

13:19 30.07.2020
Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения

Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения

13:11 30.07.2020
Минцифры планирует ввести адресную компенсацию для неспособных оплачивать минимально-доступный пакет интернет-услуг

Минцифры планирует ввести адресную компенсацию для неспособных оплачивать минимально-доступный пакет интернет-услуг

12:54 30.07.2020
На подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету нужно 5,5 млрд грн– Минцифры

На подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету нужно 5,5 млрд грн– Минцифры

12:44 30.07.2020
Оптический интернет недоступен для 5,75 млн граждан Украины более чем в 17 тыс. н.п. – Минцифры

Оптический интернет недоступен для 5,75 млн граждан Украины более чем в 17 тыс. н.п. – Минцифры

11:49 27.07.2020
Граждане смогут получить официальные email вместе с паспортами - Минцифры

Граждане смогут получить официальные email вместе с паспортами - Минцифры

11:50 23.07.2020
Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

Полиция начала расследование поджога редакционного автомобиля программы "Схемы" в Киевской области

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за вспышки коронавируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА