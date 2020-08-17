Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Госслужбой специальной связи и защиты информации подготовят для правительства предложения реорганизации Государственного центра киберзащиты.

Как отмечается в сообщении на сайте Минцифры в понедельник, дополнительно разрабатывается проект решения Кабинета министров Украины об утверждении порядков формирования перечня объектов критической информационной инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Планируется также, что Госспецсвязи оптимизирует свою структуру, избавится несвойственных ей функций и усилит киберзащиту объектов критической инфраструктуры и выступит координатором обеспечения кибербезопасности страны. Помимо этого, Госспецсвязи будет сопровождать цифровую трансформацию государства.

Планируется также подготовить и внести предложения по реорганизации Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.