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10:52 16.08.2020

Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину

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Супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину, ночью ее более трех часов удерживали на российско-украинской границе, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в штабе политика.
"Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе". Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью", - проинформировали в штабе. 
Так также уточнили, что в настоящий момент "Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине".
Как сообщалось, экс-претендент на пост президента Беларуси Цепкало был объявлен в розыск на территории России, это следует из базы данных розыска МВД РФ.
Ранее в субботу пресс-секретарь находящегося за пределами республики политика Цепкало Алексей Урбан сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что белорусские власти могут возбудить в отношении экс-претендента на пост президента страны Валерия Цепкало уголовное дело, обвинив его в получении взяток. 
14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты под предлогом нехватки достоверных подписей избирателей (не менее 100 тыс.) за его выдвижение, тогда как его инициативная группа собрала более 200 тыс. подписей. Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, тот отклонил ее.
24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным, 2 августа стало известно, что политик переехал в Киев. Там 12 августа он заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

Теги: #цепкало #беларусь
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