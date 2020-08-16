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03:29 16.08.2020

Посол Беларуси в Словакии выступил в поддержку протестующих

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Посол Беларуси в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирных протестующих у себя на родине.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На Тут.бай в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - говорится в видеозаявлении посла, которое поступило в редакцию "Наша нiва".

Лещеня отметил, что "сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века".

Посол констатировал, что "МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам". "Силовики стремятся не допустить вмешательство во внутренние дела страны извне", - добавил он.

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок"! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - подчеркнул дипломат.

Лещеня является старейшим руководителе белорусского загранучреждения по опыту работы. В разные годы возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Александра

Теги: #дипломат #беларусь #обращение
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