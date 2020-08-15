Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

Количество активных больных за минувшие сутки выросло в 20 из 24 областей Украины и в Киеве, и лишь в Киевской, Запорожской и Кировоградской областях число болеющих снизилось, а в Полтавской и Херсонской областях осталось прежним. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в субботу утром.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170), во Львовской области (166).

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 46 новых случая заболевания COVID-19 и 39 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 693 человек (на 7 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 61 случай заболевания, 1 человек умер, 20 выздоровели, сейчас болеет 1 153 человек (на 40 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 41 новый случай заболевания, 2 человека умерли, выздоровевших за минувшие сутки нет, сейчас болеет 500 человек (на 39 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 24 новых случая заболевания и 11 - выздоровления, сейчас в области болеет 244 человек (на 13 больше за сутки);

- в Житомирской области 44 человек заболели и 22 – выздоровели, болеют 684 человека (на 22 больше за сутки);

- в Закарпатской области 90 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 14 случаев выздоровления, сейчас болеет 3 277 человек (на 72 больше за сутки);

- в Запорожской области 16 новых заболевших и 14 человек выздоровели, сейчас болеет 327 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 148 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 99 - выздоровления, сейчас болеют 3 692 человек (на 47 больше за сутки);

- в Киеве 232 новых случая заболевания, 1 человек умер и 57 выздоровели, сейчас болеет 6 868 человек (на 174 больше за сутки);

- в Киевской области 66 новых заболевших, 3 человека умерли и 64 выздоровели, сейчас болеют 1 306 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Кировоградской области за сутки не зафиксировано новых случаев заболевания и смерти, 5 человек выздоровели, сейчас болеет 45 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Луганской области 7 новых случаев заболевания, 4 случая выздоровления, сейчас болеет 53 человека (на 3 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 166 новых случаев заболевания COVID-19, 6 случаев смерти и 56 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 287 человек (на 104 больше за сутки);

- в Николаевской области 27 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано за сутки, сейчас болеет 273 человек (на 27 больше за сутки);

- в Одесской области 139 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и два - выздоровления, сейчас болеет 3 283 человек (на 132 больше за сутки);

- в Полтавской области 11 новых случаев заболевания и 11 – выздоровления, сейчас болеет 130 человек, как и днем ранее;

- в Ровенской области 107 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 45 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 769 человек (на 61 больше за сутки);

- в Сумской области 32 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления, сейчас болеет 344 человек (на 24 больше за сутки);

- в Тернопольской области 97 новых случаев заболевания, один случай смерти и 69 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 194 человек (на 27 больше за сутки);

- в Харьковской области 254 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 21 человек выздоровел, сейчас болеют 3 066 человек (на 229 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 71 человек, как и днем ранее;

- в Хмельницкой области 25 новых случаев заболевания и 15 - выздоровления, сейчас болеет 399 человек (на 10 больше за сутки);

- в Черкасской области 22 человек заболели и 5 – выздоровели, сейчас болеет 258 человек (на 17 больше, чем днем ранее);

- в Черновицкой области 170 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 46 человек выздоровели, сейчас болеет 1 748 человек (на 122 больше за сутки);

- в Черниговской области 20 новых случаев заболевания и один случай смерти, выздоровления за минувшие сутки не зафиксированы, сейчас болеет 591 человек (на 19 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки Covid-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.