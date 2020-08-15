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09:36 15.08.2020

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки Covid-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 14 августа, сообщалось о 1732 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 592 инфицированных; 12 августа было 1 433 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 89 719 человек, выздоровевших – 47 430, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 044 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 40 245 человек, что на 1181 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170), во Львовской области (166).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2061 подозрение на заболевание Covid-19.

Теги: #коронавирус #украина
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