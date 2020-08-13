"Голос" требует созвать внеочередную сессию Рады по ситуации в Беларуси

Фракция "Голос" в Верховной Раде будет требовать созыва внеочередной сессии парламента для рассмотрения проекта постановления по позиции Украины в связи с происходящим в Беларуси, заявила заместителя председателя партии "Голос" Инна Совсун.

"По информации СМИ, в Беларуси уже задержаны около 7 тыс. мирных протестующих. Выборы в демократической стране должны проходить абсолютно не так. Сейчас все граждане Украины, которые вышли сегодня под посольство Беларуси в Киеве, вышли озвучить свою позицию и поддержку белорусским протестующим. Но для того, чтобы нас услышали, недостаточно таких акций протеста. Необходимо, чтобы Украина как государство выразила свою позицию. Именно поэтому партия "Голос" начала регистрацию проекта постановления Верховной Рады и будет требовать созыва внеочередного заседания украинского парламента. Для того, чтобы рассмотреть это постановление, чтобы зафиксировать позицию Украины как государства по поводу того, что происходит в Беларуси", - сказала она в четверг, сообщает пресс-служба "Голоса".

Совсун добавила, что "Голос" предлагает в своем проекте постановления заявить о непризнании результатов выборов в Беларуси и призвать парламенты демократических стран также выразить свою реакцию на происходящее в Беларуси.

"Первое: Украина должна четко сказать, что мы не признаем выборы в Беларуси в таком виде, как они произошли. Второе: мы должны обратиться к парламентам Европы, парламентам демократических стран с тем, чтобы они так же отреагировали на то, что происходит в Беларуси", - сказала нардеп.