В Беларуси задержан еще один украинец

Еще один гражданин Украины задержан в Беларуси, в настоящее время он находится в СИЗО г.Брест, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг.

"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи.

"Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщают в МИД.

Украинские дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших, подчеркивают в ведомстве.

Как сообщалось, 12 августа МИД Украины подтвердило информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси, и направила в Министерство иностранных дел этой страны запросы обо всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины и их местонахождении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о трех задержанных в Беларуси украинцах и о проводимых с белорусской стороной переговорах относительно их возвращения на Родину. Он также посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.