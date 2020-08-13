На акциях протеста в Беларуси 12 августа задержаны около 700 человек, за все время - почти 7 тыс

В Беларуси на несанкционированных акциях протеста 12 августа задержано порядка 700 человек, сообщили в министерстве внутренних дел республики в четверг.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении МВД.

Накануне общее число задержанных на протестах составляло около 6 тыс. человек.

Кроме того, за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", - говорится в сообщении МВД.