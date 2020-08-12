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20:34 12.08.2020

Украина отметит 29-ю годовщину независимости с учетом карантинных мер - указ

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Украина отметит 29-ю годовщину независимости с учетом карантинных мер - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", согласно которому Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мер по празднованию годовщины независимости с учетом требований по предотвращению распространения Covid-19.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №318/2020 предусматривает, что 23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности. Кроме того, в День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

Указ также предусматривает проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

Теги: #день_независимости #день_флага
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