В МИД Украины подтвердили задержание двух украинцев в Минске

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске и сообщают, что устанавливают место их нахождения.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщается в микроблоге МИД Украины в Twitter в среду.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, в свою очередь, сообщила, что задержанные являются украинскими журналистами, и они не были аккредитованы в республике.

"К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее", - сказала Чемоданова, комментируя задержание Реутского и Васильева.

Ранее Громадське ТВ сообщило, что в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Реуцкий и Васильев. Реуцкий также является бывшим журналистом Громадського.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) также сообщила о задержании Реуцкого и Васильева. "В районе площади Победы задержаны украинские журналисты Константин Реутский (Громадське телебачення) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.