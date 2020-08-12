Зеленский подписал закон о сельскохозяйственной кооперации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 819-ІХ "О сельскохозяйственной кооперации", принятый Верховной Радой 21 июля 2020 года, сообщает прем-служба президента.

Закон регулирует правоотношения в сфере создания, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов.

На законодательном уровне закрепляются демократичность, добровольность и открытость членства в качестве принципов создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учет интересов территориальной общины.

Кроме того, документ вносит изменения в Хозяйственный и Цивильный кодекс Украины, законы Украины "О фермерском хозяйстве", "О кооперации" и "О личном крестьянском хозяйстве", которыми предусмотрено устранение законодательных коллизий, урегулирование переходных отношений деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.