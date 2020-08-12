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15:06 12.08.2020

Дело Мангера и Левина будет рассматривать Днепровский райсуд Киева

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Дело Мангера и Левина будет рассматривать Днепровский райсуд Киева

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении обвиняемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк за Днепровским районным судом Киева, сообщает пресс-служба апелляционного суда.

"12 августа 2020 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда удовлетворено представление председателя Печерского районного суда города Киева об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению граждан М. и Л. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины, материалы уголовного производства направлены в Днепровский районный суд города Киева для судебного рассмотрения по сути", - скзаано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

15 июня суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 июня суд поместил Мангера под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Теги: #мангер #суд #левин
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