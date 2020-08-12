"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости дополнительные "Интерсити+" по маршруту Киев-Харьков-Киев

АО "Укрзализныця" (УЗ) ко Дню независимости Украины назначило дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев.

Как сообщила пресс-служба компании, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд "Интерсити+" № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. По пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд "Интерсити+" № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте компании.